Тарифы ЖКХ «на стопе»: почему отложили повышение цен на «коммуналку» до лета

Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года

Фото: © «Татар-информ»

Предельный рост платы за ЖКУ в среднем по республике не превысит 10,8%

Во всех регионах России, в том числе в Татарстане, плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года, после полуторагодового перерыва. В 2023 году индексации не было, сообщил сегодня на брифинге в Кабмине Татарстана председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

«В соответствии с требованиями федерального законодательства Государственный комитет РТ по тарифам обязан утвердить тарифы на 2024 год до 20 декабря этого года. Расчет тарифов будет произведен с учетом показателей прогноза социально-экономического развития России, утвержденного Правительством страны», — сказал он.

Спикер отметил, что порог по росту индекса платы граждан за коммунальные услуги в среднем по республике утвержден распоряжением Правительства РФ в размере 10,8%. Максимальное предельно допустимое отклонение, которое возможно использовать по отдельным муниципальным образованиям, определено в размере 4,9%.

«Эти показатели приняты в среднем для Татарстана с учетом всех 913 муниципальных образований и семи коммунальных услуг. Рост тарифа на конкретную коммунальную услугу может отличаться от средней величины — как в большую, так и в меньшую сторону», – уточнил Груничев.

Платежный документ с новыми тарифами татарстанцы получат в августе 2024 года за июль.

Александр Груничев: «Расчет тарифов будет произведен с учетом показателей прогноза социально-экономического развития России, утвержденного Правительством страны» Фото: prav.tatarstan.ru

Рост тарифов связан с подорожанием энергоресурсов и повышением зарплат во внебюджетном секторе

Основными причинами роста тарифов на ЖКУ с 1 июля 2024 года в Татарстане являются рост цен на энергоресурсы, на оплату труда во внебюджетном секторе, затрат на эксплуатацию новых объектов, а также увеличение индекса потребительских цен.

«Индекс потребительских цен при плане 4,3% по факту составил 13,9%. Индекс цен производителей при плане 4,8% по факту составил 10%. Все эти затраты мы должны учитывать при установлении тарифов на последующий период», — пояснил Груничев.

Спикер рассказал о том, как устанавливаются цены на семь основных видов коммунальных услуг. Так, на газоснабжение и электроснабжение действуют единые тарифы по всей республике. Тарифы на обращение с ТКО определяются по Западной и Восточной зонам. Цены на еще четыре вида коммунальных услуг: теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение – устанавливаются индивидуально, в зависимости от технологических и технических особенностей организаций.

При планировании тарифов на 2024 год Госкомитет РТ по тарифам использовал новую технологию. Было сделано ранжирование 913 муниципальных образований в соответствии с количеством оказываемых там коммунальных услуг.

Прогнозная цена на газ для населения с 1 июля 2024 года после индексации на 11,2% составит 7,54 рубля за кубометр Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Цены на газ поднимутся на 11,2%, электроэнергия подорожает на 8,8%

По данным Александра Груничева, прогнозная цена на газ для населения с 1 июля 2024 года после индексации на 11,2% составит 7,54 рубля за кубометр.

«Среди регионов ПФО по тарифам на газ для населения в 2023 году Татарстан занимает четвертое место снизу», — подчеркнул он.

Розничная цена на природный газ для населения складывается из оптовой цены на газ, тарифа на услуги по транспортировке газа, платы за снабженческо-сбытовые услуги. Размер всех составляющих устанавливает Федеральная антимонопольная служба. По прогнозу Госкомитета РТ по тарифам, цена на газ с 1 июля поднимется на 76 копеек.

Тарифы на электроэнергию планируется установить в размере 5,09 руб./кВт⋅ч (с НДС) для города и 3,57 руб./кВт⋅ч – для села с ростом на 8,8%. Одноставочный тариф для городских населенных пунктов в домах, оборудованных электроплитами, составит 4,10 руб. за кВт⋅ч (с НДС), увеличившись на 52 копейки.

«Понижающий коэффициент к тарифам на электроэнергию для населения с электроплитами составит 0,806. Повышение обусловлено необходимостью соблюдения требований федерального законодательства по снижению перекрестного субсидирования. По перекрестному субсидированию план, установленный ФАС, мы выполняем. На дифференциацию цены на электричество в ближайшие два-три года переходить не планируем, в отличие от других регионов страны», – сообщил Александр Груничев.

Стоит отметить, что среди регионов Приволжского федерального округа по тарифам на электроэнергию для населения в 2023 году Татарстан занимает 11-е место в мониторинге по возрастанию.

«Водоканал» свои обязательства в те сроки, в которые должен исполнить в соответствии с законодательством, выполняет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Финансирование инвестпрограмм за пять лет выросло в два раза

Инвестиционная деятельность компаний, работающих в сфере ЖКХ, в 2023 году в целом по Татарстану оценивается в 24 млрд рублей. За последние пять лет эта цифра увеличилась в два раза. При этом рост тарифных источников за последний год составил 40%.

Инвестиционная программа – это программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также источников тепловой энергии или тепловых сетей для их развития, повышения качества, надежности и энергетической эффективности.

«Планируется изменение законодательства, инициированное ФАС. При неисполнении инвестпрограмм мы имеем возможность сделать корректировку (тарифов, – прим. Т-и) в течение года», – сообщил Груничев.

Реализация инвестпрограмм продолжается. К примеру, за 10 месяцев этого года в республике проведена замена 37 км тепловых сетей на новые. По прогнозу, большинство предприятий к концу года исполнят свои обязательства.

«Не исполнили инвестпрограмму в 2023 году АО “Нурлатские тепловые сети” (в сфере теплоснабжения) и АО “Азнакаевское предприятие тепловых сетей” (в сфере водоснабжения)», – отметил спикер.

В качестве положительного примера на заседании были приведены инвестпрограммы МУП «Водоканал».

«“Водоканал” свои обязательства в те сроки, в которые должен исполнить в соответствии с законодательством, выполняет», – заметил спикер.

Также было отмечено, что с 8 февраля 2024 года в Госкомитете РТ по тарифам будет действовать штаб по контролю за исполнением инвестпрограмм организациями, с участием органов местного самоуправления и регулируемых организаций. Всего в следующем году по республике планируется реализация 69 инвестпрограмм с общей суммой финансирования 29,4 млрд рублей.

Наталья Бутаева рассказала о комплексе мер социальной поддержки населения по оплате жилья и коммунальных услуг Фото: prav.tatarstan.ru

Татарстанцы получают субсидии на оплату ЖКУ

В Татарстане предусмотрен комплекс мер социальной поддержки населения по оплате жилья и коммунальных услуг. Подробнее о них рассказала замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

«Основное место занимают субсидии-льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В Татарстане получателями льгот являются почти 275 тыс. федеральных льготников – инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий и другие. Кроме того, в республике 356 тыс. региональных льготников. Размер субсидии-льготы составляет 50% от начислений и 30% от начислений для многодетных семей», – сказала она.

По данным спикера, в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РФ людям, у которых размер платежа за жилищно-коммунальные услуги превышает 21% от совокупного дохода семьи, предоставляется субсидия. В этом году 70,5 тыс. семей получили такие субсидии, средний размер поддержки в ноябре составил 1,5 тыс. рублей.

Всего в Татарстане дополнительно введены шесть видов субсидий. Это, в частности, соцподдержка по оплате взноса на капремонт для одиноких и неработающих собственников жилых помещений, достигших 70-летнего возраста и старше. В ноябре такой компенсацией воспользовались более 51 тыс. граждан.

Также выплачиваются субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением газа, для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов первой и второй групп, семей участников СВО и других граждан. Единовременная субсидия предоставляется на одно домовладение один раз в размере фактических затрат, не превышающих 100 тыс. рублей.