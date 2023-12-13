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В Татарстане обновлен максимум суточной поставки газа потребителям
Из-за аномальных морозов 11 декабря в Татарстане установлен исторический максимум суточной поставки газа потребителям — 83,3 млн куб. метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Газпром трансгаз Казань».
Из указанных объемов 20,8 млн куб. метров газа использовалось населением и коммунально-бытовым сектором, а 62,5 млн — предприятиями в сфере энергетики и промышленности.
По потреблению газа Татарстан занимает второе место по России, уступая лишь Москве и Московскому региону.
В пресс-службе сообщили, что предыдущий рекорд — 79,8 млн куб. метров — в Татарстане был установлен 11 января этого года. Благодаря динамично развивающемуся промкластеру Татарстана и программе догазификации в регионе удалось добиться расширения объемов бесперебойной поставки газа.
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