Максимум потребления электрической мощности в Татарстане впервые в истории превысил 5 ГВт

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Впервые в истории Татарстана максимум потребления электрической мощности в энергосистеме республики превысил 5 ГВт, составив 5 016 МВт. Это на 69 МВт, или на 1,4%, больше предыдущего рекорда, установленного 10 января этого года, рассказал «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, максимум был установлен 8 декабря в 10:00 при температуре минус 24,2 градуса по Цельсию. Причиной стал температурный фактор, но в целом достижение не случайно, так как электропотребления в этом году в Татарстане в среднем за 11 месяцев выросло на 1%. При том что крупные промышленные предприятия за этот же период потребление снизили.

Большаков подчеркнул, что в советские годы максимум был достигнут в 1991 году и составил тогда 4 699 МВт. В новое время это значение энергосистема превзошла еще в 2021-м. И с тех пор рекорды только обновлялись.

По данным «Системного оператора», в период 6-8 декабря исторические максимумы были установлены, кроме Татарстана, еще в пяти региональных энергосистемах. А в ЕЭС России максимум также обновил исторический рекорд, составив 168 765 МВт, что на 2 821 МВт больше предыдущего, пройденного 10 января 2023 года. Новый рекорд был достигнут при среднесуточной температуре наружного воздуха минус 21 градус по Цельсию.