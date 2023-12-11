Максимум потребления электрической мощности в РТ обновлен второй раз за месяц

В Татарстане 11 декабря вновь установлен максимум потребления электрической мощности. На этот раз в республике потреблено более 5,1 Гвт, сообщает системный оператор Единой энергетической системы.

Рекорды установлены в нескольких регионах России. Помимо Татарстана, это Красноярский край, Тыва, Иркутская и Новосибирская области, Бурятия и суммарно в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.

Напомним, что предыдущий рекорд в республике был обновлен установлен 8 декабря. Сегодня потребление на 155 МВт превысило эти объемы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане ожидается постепенное повышение температур.