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Максимум потребления электрической мощности в РТ обновлен второй раз за месяц
В Татарстане 11 декабря вновь установлен максимум потребления электрической мощности. На этот раз в республике потреблено более 5,1 Гвт, сообщает системный оператор Единой энергетической системы.
Рекорды установлены в нескольких регионах России. Помимо Татарстана, это Красноярский край, Тыва, Иркутская и Новосибирская области, Бурятия и суммарно в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.
Напомним, что предыдущий рекорд в республике был обновлен установлен 8 декабря. Сегодня потребление на 155 МВт превысило эти объемы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане ожидается постепенное повышение температур.
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