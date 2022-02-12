Нидерландская авиакомпания отказалась от полетов на Украину

Крупная нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за ухудшения ситуации вокруг этой страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нидерландское агентство ANP.

«Голландская авиакомпания KLM, входящая в состав Air France KLM, немедленно прекратит полеты в Украину», — отмечается в сообщении.

На днях многие страны начали призывать своих граждан, проживающих на Украине, покинуть страну и стали эвакуировать оттуда своих дипломатов после заявлений Запада о возросшей угрозе нападения со стороны России.

В частности, 11 февраля с таким заявлением выступил МИД Японии. Позднее с аналогичным призывом к гражданам США обратился американский лидер Джо Байден. Позднее воздержаться от поездок на Украину также рекомендовали власти Швеции и Испании.

Россия в свою очередь заявила об оптимизации работы своих дипломатических учреждений на Украине, сославшись на опасения из-за возможных провокаций.

При этом в ходе телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона французская сторона не увидела признаков подготовки российских сил к вооруженному нападению на Украину.