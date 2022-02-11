Япония призвала своих граждан покинуть Украину

МИД Японии призвал всех граждан, находящихся на Украине, покинуть страну и повысил до максимального — четвертого — уровень опасности пребывания в ней. Причиной названо ухудшение обстановки на границе с Россией. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает РИА Новости.

«На границе с Украиной наблюдается усиление военного присутствия России, напряженность растет, ситуация также остается непредсказуемой. Кроме этого, в соседней Белоруссии начались военные учения с Россией, а российские военные корабли вошли в Черное море, еще более усилив напряженность», — отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что многие страны предпринимают усилия для урегулирования ситуации, тем не менее она «может резко обостриться».

Также МИД сообщает о возможном прекращении полетов коммерческих воздушных судов.

«Те, кто в настоящее время находятся на Украине, пожалуйста, немедленно покиньте ее территорию, используя все безопасные средства, в том числе коммерческие рейсы. Воздержитесь от поездок на Украину в каких бы то ни было целях», — говорится в сообщении.

Ранее с таким же призывом к гражданам США обратился американский лидер Джозеф Байден.