МИД РФ: Россия оптимизирует свои учреждения на Украине для недопущения провокаций

Штат российских учреждений, работающих на Украине, из-за опасений провокаций со стороны западных изданий, будут оптимизированы, следует из ответа официального представителя МИД Марии Захаровой для СМИ.

Около месяца назад западные информагентства начали распространять слухи о том, что Москва якобы эвакуирует с территории Украины своих дипломатов.

Захарова отметила, что это делалось с целью создать информационное прикрытие для начала эвакуации дипмиссий США, Великобритании, Австралии, Канады и других стран.

По ее мнению, Вашингтон и Лондон имеют достаточно большое влияние на Украину, а значит, вероятнее всего, знают о неких силовых акциях, которые подготавливаются на территории страны.

«В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», – приводятся слова представителя МИД в официальном ответе.

На днях ряд стран призвал своих граждан, проживающих на Украине, покинуть страну.

11 февраля с таким заявлением выступил МИД Японии. Он повысил до максимального — четвертого — уровень опасности пребывания в этом государстве.

Позже с этим же призывом к гражданам США обратился американский лидер Джозеф Байден.

Затем он провел беседу с европейскими лидерами, посвященную украинскому кризису, которая продлилась 1 час 19 минут.

Также в скором времени Байден может вновь провести телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным.