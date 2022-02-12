Власти Франции не увидели признаков подготовки РФ к нападению на Украину

В ходе телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона французская сторона не увидела признаков подготовки российских сил к вооруженному нападению на Украину. Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщает агентство «Рейтер».

«Мы не видим в словах Президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению», — заявил собеседник агентства.

Вместе с тем источник заверил, что власти Франции чрезвычайно бдительно и внимательно следят за действиями российских военных, чтобы «избежать худшего».

Накануне советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел провокационные цели у заявлений Запада о нападении на Украину.