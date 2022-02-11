Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал находящихся на Украину граждан США немедленно покинуть эту страну. Он заявил об этом в интервью телеканалу NBC.

«Американским гражданам стоит уехать сейчас же. <...> Это не похоже на то, чтобы иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире (российской — прим. Т-и). Это совсем другая ситуация, и она может выйти из-под контроля очень быстро», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Государственный департамент США выпустил новое уведомление, призвав американцев не ездить на Украину «из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России и [распространения] Covid-19».

Уже находящимся на Украине гражданам Соединенных Штатов рекомендовано незамедлительно уехать из нее коммерческим или частным транспортом, отмечает РБК.

Ранее Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном обвинил власти Украины в нежелании выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Российская и украинская стороны по-разному толкуют порядок выполнения Минских договоренностей.