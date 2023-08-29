«Ничего в этом страшного нет»: в Кремле прокомментировали падение «Луны-25»

Падение автоматической станции «Луна-25» станет для отечественной космической отрасли поводом проанализировать ошибки и двигаться дальше в освоении космоса. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы знаем с вами, что путь к звездам – он лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное – продолжать российскую космическую программу», – подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что освоение космического пространства и космические программы не проходят без сбоев, это не повод, «чтобы отчаиваться».

«Луна-25», первая с 1976 года отечественная автоматическая станция для изучения естественного спутника Земли, стартовала 11 августа. Из-за нештатной ситуации 19 августа «Луна-25» не смогла выполнить маневр. Позднее Роскосмос сообщил о крушении аппарата из-за сбоя в работе двигателя — вместо необходимых 87 секунд он работал 127. На совещании в НПО «Лавочкина» — головном разработчике «Луны-25» – гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил о готовности повторить миссию по посадке на естественный спутник Земли в 2025-2026 годах.