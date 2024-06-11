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Политика 11 июня 2024 09:10

NHK: Заявление по итогам конференции в Швейцарии не включает вывод ВС РФ

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Итоговое заявление участников «мирной» конференции по Украине, которую намерена устроить Швейцария, не будет включать требования к России о выводе войск из-за позиции ряда стран, которые придают большое значение отношениям с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту документа, в итоговом заявлении будут лишь три пункта из 10 положений плана Владимира Зеленского. Таким образом, в нем будут отображены вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций и продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение детей, обвинения в похищении их Москва неоднократно отвергала.

Кроме того, в проекте подчеркивается, что для достижения мира нужно, чтобы в процессе участвовали все стороны, важно участие России в дискуссиях на этот счет, рассказал дипломатический источник телеканала NHK. Всего, по его данным, на встрече ожидаются представители 90 стран и международных организаций.

Власти Швейцарии планируют провести конференцию по Украине 15-16 июня. Во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что Россию на конференцию не приглашают и в то же время обвиняют в нежелании сесть за стол переговоров. Он также подчеркнул, что Москва изначально стремилась к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако Киев и его союзники «выбросили в помойку» все договоренности, достигнутые в Минске и Стамбуле. Политолог Сергей Марков в беседе с «Татар-информом» отмечал, что саммит по Украине, который планирует организовать Швейцария, называют на Западе мирным, хотя по сути он таковым не является.

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