Политолог Марков: Швейцарский саммит по Украине — попытка сформулировать ультиматум к РФ

Саммит по Украине, который планирует организовать Швейцария, называют на Западе мирным, хотя по сути он таковым не является. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал политолог Сергей Марков.

«Эту конференцию Запад называет мирной, хотя она и не является конференцией о мире. Там как бы три смысла в этой конференции: первое — вот они разработали некий план о капитуляции России, назвали ее мирной формулой Зеленского, западные страны — все 50 стран — под это подписались, а сейчас они хотят привлечь к этому делу страны глобального Юга и как бы сформулировать некий ультиматум от имени всего мирового сообщества к России», — объяснил эксперт.

В качестве второй и третьей целей он назвал то, что таким образом западные лидеры готовятся к возможному наступлению ВС России, попытаются подтвердить легитимность Зеленского, у которого 31 марта истек пятилетний срок на посту Президента страны.

«Второй смысл, связанный с этим, заключается в том, что по времени хотят подгадать к возможному наступлению армии России. То есть, если наступление армии России будет успешным, то они скажут: „Нет-нет-нет-нет, мир-мир-мир-мир, не надо никаких боевых действий“. Ну и третий смысл заключается в том, чтобы подтвердить легитимность Зеленского после выборов — к 20 маю он становится уже нелегитимным, а здесь, если все мировые лидеры соберутся вокруг Зеленского, будут водить хоровод, то тем самым они подтвердят легитимность Зеленского», — разъяснил эксперт.

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