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Политика 5 мая 2024 21:44

Лавров оценил желание Швейцарии пригласить Россию на конференцию по Украине

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Швейцарские власти лишь на словах хотят пригласить Россию на конференцию по Украине. В реальности Москва не получала такого предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ. Текст опубликован на сайте ведомства.

Министр также затронул тему переговоров по Украине, обвинив Запад в бесчестной лжи о позиции РФ в этом вопросе. «Заявления о том, что мы отказываемся от переговоров, звучат ежедневно. Говорят, мол, они хотят, а Россия отказывается. Это нечестно. Хотя честности и порядочности от наших западных партнеров мы уже не ожидаем», — добавил глава российского МИД.

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова всерьез рассмотреть возможность диалога «на основе реалий». В швейцарской же конференции и других мероприятиях, продвигающих «формулу мира» Президента Украины Владимира Зеленского, она не станет участвовать.

#Сергей Лавров #Украина #швейцария
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