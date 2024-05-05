Лавров оценил желание Швейцарии пригласить Россию на конференцию по Украине

Швейцарские власти лишь на словах хотят пригласить Россию на конференцию по Украине. В реальности Москва не получала такого предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ. Текст опубликован на сайте ведомства.

Министр также затронул тему переговоров по Украине, обвинив Запад в бесчестной лжи о позиции РФ в этом вопросе. «Заявления о том, что мы отказываемся от переговоров, звучат ежедневно. Говорят, мол, они хотят, а Россия отказывается. Это нечестно. Хотя честности и порядочности от наших западных партнеров мы уже не ожидаем», — добавил глава российского МИД.

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова всерьез рассмотреть возможность диалога «на основе реалий». В швейцарской же конференции и других мероприятиях, продвигающих «формулу мира» Президента Украины Владимира Зеленского, она не станет участвовать.