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Путин оценил подготовку к саммиту в Швейцарии: Было бы смешно, не будь так грустно
В Швейцарии ведется подготовка к саммиту по Украине. Россию на него не приглашают, однако в то же время обвиняют в нежелании сесть за стол переговоров. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Детали приводит пресс-служба Кремля.
«Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно, — заметил Путин. — Поскольку мы туда не едем (это уже вообще паноптикум какой-то), говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали, а говорят, что мы отказываемся».
По его мнению, ситуацию можно было бы назвать смешной, «если бы не было так грустно». Он повторил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и еще в начале украинского конфликта делала все возможное для мирного решения проблемы. Именно Киев и его союзники «выбросили в помойку» ранее достигнутые договоренности.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы „за“. Только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью. Почему я так говорю? Потому что, если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться, может быть, мы продолжим консультации с вами по этому направлению», — добавил Президент России.
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