Неделя в Татарстане начнется с дождей, гроз и повышения температурного фона

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Сегодня, 15 июля, в Татарстане ожидается достаточно жаркая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. После преимущественно сухой ночи местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы.

Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с кое-где по региону будет усиливаться порывами до 14 м/с. При грозах вероятны кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с.

После ночных 11–16 градусов тепла в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до +25, +30 градусов (в столице РТ — до +27, +29 градусов).

Ранее метеорологи сообщали, что в середине июля в республике частично спадет аномальная жара.