news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 июля 2024 18:02

Грозы и сильный ветер вновь ожидаются в Татарстане

Скопировать ссылку
Грозы и сильный ветер вновь ожидаются в Татарстане
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 15 июля, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В понедельник днем местами по республике, включая Казань, ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с.

Ранее синоптики предсказывали, что сегодня сила порывов ветра на территории региона не превысит 14 м/с. По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

До этого метеорологи сообщали, что в середине июля в Татарстане частично спадет аномальная жара.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #грозы #сильный ветер
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2