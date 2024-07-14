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Грозы и сильный ветер вновь ожидаются в Татарстане
Завтра, 15 июля, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В понедельник днем местами по республике, включая Казань, ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с.
Ранее синоптики предсказывали, что сегодня сила порывов ветра на территории региона не превысит 14 м/с. По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.
До этого метеорологи сообщали, что в середине июля в Татарстане частично спадет аномальная жара.
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