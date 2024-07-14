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Общество 14 июля 2024 06:00

В Татарстане ожидаются крепкий ветер и до +29 градусов

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В Татарстане ожидаются крепкий ветер и до +29 градусов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В воскресенье в Татарстане прогнозируются переменная облачность и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Возможны усиления ветра, местами его порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов, а днем поднимутся до 24-29.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в середине июля в республике начнется спад аномальной жары.

#прогноз погоды #сильный ветер
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