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В Татарстане ожидаются крепкий ветер и до +29 градусов
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В воскресенье в Татарстане прогнозируются переменная облачность и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Возможны усиления ветра, местами его порывы могут достигать 14 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов, а днем поднимутся до 24-29.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в середине июля в республике начнется спад аномальной жары.
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