«Платить не способен»: владелец Raf Systems закрыл пирамиду и сбежал из страны

В Казани рухнул очередной инвестиционный проект Raf Systems. К слову, Центробанк России еще прошлой осенью внес его в список организаций с признаками финансовой пирамиды. Вкладчики Raf готовятся обращаться в прокуратуру. ИА «Татар-информ» разобралось, чем заманивал «инвесторов» владелец франшиз БИБОСС Евгений Иванов.

Проект не продержался и года

Крах очередного криптовалютного инвестпроекта Raf Systems стал громкой, хотя и предсказуемой, новостью утра вторника. О закрытии проекта стало известно после видеообращения, которое обнародовал его создатель – казанский бизнесмен и владелец франшиз БИБОСС Евгений Иванов. Видео появилось на его канале в YouTube. В нем Иванов заявил, что больше не может совершать обещанные выплаты своим инвесторам.

«Дорогие партнеры, инвесторы Raf, в силу сложившейся ситуации и неспособностью платить по своим обязательствам, я прекращаю свою деятельность на посту руководителя проекта и закрываю его. К сожалению, я не оправдал ваше доверие и уверяю, что делал это неосознанно», – обратился к своим партнерам Евгений Иванов.

Одним из толчков к краху, по словам бизнесмена, стало то, что его проект не вызвал доверия – компания попросту не смогла привлечь инвесторов.

«К моему проекту было удивительное недоверие с самого начала. Что бы мы ни делали, все проекты или продукты, которые мы запускали, не имели никакого значения. Было тотальное недоверие, в то время как Raf мог стать успешным проектом. Это все человеческое малодушие», – резюмировал бизнесмен.

В своем обращении Иванов напомнил, что никаких гарантий на большие доходы он не давал, мол, он изначально предупреждал своих партнеров, что все это рискованная игра: «Вы можете все потерять».

За все время существования проект Raf привлек от вкладчиков порядка 13 млн долларов, 10 млн, по словам бизнесмена, было выплачено, 4 млн ушло на развитие образовательной платформы. Суммы вкладов перестали расти уже осенью, однако выплаты не прекращались. Иванов уверяет, что в январе смог отдать инвесторам около 1 млн долларов. При этом выплаты вкладчикам продолжаются.

Свой инвестиционный проект Raf Systems Иванов запустил в апреле в прошлого года. Своим партнерам бизнесмен обещал от 17 до 20% прибыли, сумма стартового вклада составляла 100 долларов – от семи тысяч рублей, при этом вклады принимались только в биткоинах. Компания предлагала партнерам инвестировать в майнинг криптовалют, строительство яхт, продажу коммерческой недвижимости. Главной целью проекта было создание своего собственного университета Raf. Вкладчикам предлагали различные бонусы, которые они получали за привлечение в компанию новых инвесторов, за открытие своей сети или создание своей команды.

Сумма стартового вклада составляла 100 долларов – от семи тысяч рублей, при этом вклады принимались только в биткоинах Скриншот

«Я не сторонник того, чтобы в одном проекте было много разных направлений. Складывалось ощущение, что его создатели запихнули туда всё, что можно. Офис компании находился в центре Казани. Казалось бы, что это большой плюс, ведь можно было пообщаться с создателями проекта лично. Сам Иванов был публичным лицом, устраивал вебинары, встречи, общался с партнерами», – писали в отзывах об инвестпроекте партнеры.

Однако уже в декабре инвесторы Raf Systems стали жаловаться на то, что с платформы не удается вывести свои деньги, либо можно было получить лишь малую часть от вкладов. Также в проекте ввели ограничение на количество новых вкладчиков, если раньше инвесторами могли стать неограниченное число человек, то с сентября появился лимит на 20 человек. Кроме того, была введена верификация, а лимит вывода процентов снизился до четырех.

«В начале декабря изменились условия, и не важно – активный ты вкладчик или нет. Видимо, касса начала пустеть. Говорили, что это временно, но оправдания и утешения никакого инвестора не прокормят», – делились своими опасениями вкладчики.

Вкладчики готовят обращение в надзорные органы

После того как Евгений Иванов заявил на своем канале о закрытии Raf Systems, вкладчики создали отдельный чат и собрались обратиться с заявлениями в прокуратуру и Роскомнадзор.

«Вор должен сидеть в тюрьме. Finiko хотя бы три года работало и люди успели заработать. А здесь даже года не прошло», – возмущаются вкладчики.

К слову, инвестиционный проект Raf Systems в прошлом году уже попал в черный список Центробанка России, компания была признана финансовой пирамидой.

За все время существования проект Raf привлек от вкладчиков порядка 13 млн долларов Фото: ИА «Татар-информ»

«Компания позиционировала себя как "краудинвестинговая платформа", но вложить деньги в нее можно было только в криптовалюте. При этом в ее пользовательском соглашении было прямым текстом написано, что никакой ответственности за точность, законность и достоверность информации, представленной на сайте компании Raf System, ни она сама, ни ее владельцы не несут», – говорится в сообщении Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Несмотря на то что, как стало известно агентству, на сегодня заявлений в полицию от вкладчиков Raf System пока не поступило, не исключено, что в Татарстане появится еще одно уголовное дело о финансовой пирамиде и случатся задержания.

Сегодня вкладчики проекта обсуждали в чате, что Иванов уехал из страны, куда именно – неизвестно. Бизнесмен удалил свои аккаунты в соцсетях.

Казань – столица финансовых пирамид?

Буквально два года назад все внимание СМИ было приковано к создателям нашумевшей финансовой пирамиды КПК «Рост», в их числе оказался бывший капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов. Масштабы аферы поражали – в числе обманутых вкладчиков оказались более трех тысяч человек со всей России, ущерб следствие оценило в 1,5 млрд рублей. Офисы компании были открыты в восьми регионах страны, суммы некоторых вкладов превышали десятки миллионов рублей.

Главный создатель финпирамиды Андрей Макаров тогда заявил, что виной краха КПК «Рост» стал финансовый кризис в 2014 году – якобы у фирмы начались трудности с выплатами вкладчикам. На деле оперативники обнаружили у создателей бесчисленные банковские счета, дорогие дома, автомобили… Все имущество было изъято.

Уголовное дело было признано в Татарстане самым масштабным и составило более 900 томов. На скамье подсудимых помимо экс-капитана «Рубина» и основателя пирамиды оказались сестра Макарова Наталья и еще четыре человека. В ноябре 2020 года всех семерых Вахитовский райсуд Казани признал виновными и отправил за решетку. Но на этом судебные тяжбы не закончилась – осужденные до сих пор пытаются обжаловать свой приговор в Верховном суде РТ.

На всю страну прогремело задержание основателя инвестиционного проекта Finiko Кирилла Доронина. «Казанский Мавроди» попался в руки оперативников в июле прошлого года, тогда тот же Вахитовский районный суд Казани отправил главного «финикийца» в СИЗО.

В свое оправдание Доронин сказал, что крах Finiko связан с тем, что его подставили его же партнеры Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы. По его словам, платформа успешно работала три года и стабильно выплачивала доходы инвесторам. Напомним, что Finiko предлагало заработать на торговле на фондовой бирже и на криптовалютах. Помимо этого, создатели проекта разработали программы «Квартира за 35% от стоимости», «Машина за 35% от стоимости» и «Погашение любой финансовой задолженности за 35% от остатка долга».

На всю страну прогремело задержание основателя инвестиционного проекта Finiko Кирилла Доронина Фото: ИА «Татар-информ»

«Я очень удивлен тому, что меня задержали. Платформа Finiko успешно работала три года. Не было никаких сбоев или остановок в выплатах. Это очень серьезный показатель стабильности. Я пытался возобновить работу по возврату криптовалюты, даже наладил процесс выплат, то есть Finiko выплачивало инвесторам до 40 тысяч долларов в день. Выплаты происходили в биткоинах. Конечно же, я бы продолжил работу по выплатам инвесторам и нарастил бы их, если бы не было принято решение о моем аресте», – рассказал Доронин в интервью программе «Честный Детектив».

Но, уже в июне Центробанк России внес компанию в список организаций с признаками финансовой пирамиды. В полицию стали поступать первые заявления от вкладчиков и уже к осени ущерб от действий Finiko превысил миллиард рублей. Уголовное дело было передано в центральный аппарат МВД РФ, а Доронин из казанского СИЗО «переехал» в столичное.

Вслед за основателем Finiko в руки оперативников попал его вице-президент Ильгиз Шакиров, он так же, как и Доронин, коротает дни в столичном СИЗО. Известно, что Шакиров был одним из основных зазывал «финикийцев» и привел в компанию не менее ста тысяч вкладчиков.

Отделение Банка России – Национальный банк по РТ убедительно просит не вкладывать свои сбережения в сомнительные компании, ведь в противном случае это чревато последствиями. Прежде чем стать инвестором какого-либо проекта Центробанк советует изучить об организации всю информацию, проверить есть ли у нее лицензия Банка России.

«Необходимо помнить, что обещание быстрого и легкого заработка, обещание доходности существенно выше рыночной и предложения инвестировать в криптовалюту должны настораживать. Эти признаки слишком часто в последнее время встречаются в мошеннических схемах», – предостерегает Национальный банк по РТ.