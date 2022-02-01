Рухнула финансовая пирамида Raf Systems, организованная казанским бизнесменом

О закрытии криптовалютного инвестиционного проекта Raf Systems на канале в YouTube объявил его основатель, казанский бизнесмен и владелец франшиз БИБОСС Евгений Иванов.

По словам Иванова, такое решение было принято из-за того, что Raf больше не может платить по своим обязательствам.

Во время прямого эфира Иванов вспомнил один из пунктов пользовательского соглашения,где говорится, что Raf – это высокорискованный проект и компания не гарантирует, что пользователь заработает какие-либо деньги.

«Мы не обещали финансовой прибыли и прямо говорили, что пользование Raf сопряжено с высокими рисками. Raf – это самая рискованная авантюра в вашей жизни. В любой момент вы можете потерять все. Более того, что так скорее всего произойдет», – еще раз проговаривает свою позицию Иванов.

Иванов во время трансляции дает совет инвесторам – не вкладывать в его проект деньги. Потому что в случае чего их вернуть будет невозможно.

Напомним, что в прошлом году ЦБ РФ внёс Raf Systems в число компаний с признаками финансовой пирамиды.