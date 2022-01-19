Кирилл Доронин: «Никакого хищения денег не было, Finiko работало на криптовалюте»

Платформа, на которой работало Finiko, не имела права принимать деньги. Иными словами, зайти на биржу можно было только в том случае, если у инвесторов были биткоины. Об этом в интервью в программе «Честный Детектив» рассказал основатель Finiko Кирилл Доронин.

«Люди не могли ничего нести в рублях, потому что изначально отношения между пользователями и системой строились на криптовалютах. Невозможно зайти на платформу без криптовалюты, не закинув биткоины на криптокошелек. Лично мне никаких денег люди не приносили. Хищения я не осуществлял и не занимался обманом», – отметил в беседе с журналистом Кирилл Доронин.

Как и прежде Доронин настаивает на том, что Finiko никогда не было финансовой пирамидой. Вместе со своим адвокатом основатель проекта готовит ходатайство на проведение экспертизы в Центробанке, возможно именно она и выявит какие-то нарушения в работе с криптовалютами.

«Я очень удивлен тому, что меня задержали. Платформа Finiko успешно работала три года. Не было никаких сбоев или остановок в выплатах. Это очень серьезный показатель стабильности. Я пытался возобновить работу по возврату криптовалюты, даже наладил процесс выплат, то есть Finiko выплачивало инвесторам до 40 тысяч долларов в день. Выплаты происходили в биткоинах. Конечно же, я бы продолжил работу по выплатам инвесторам и нарастил бы их, если бы не было принято решение о моем аресте», – добавил Доронин.

Напомним, что под арестом основатель Finiko находится с 30 июля 2021. Несколько раз Вахитовский районный суд Казани продлевал Доронину срок содержания под стражей, осенью мужчину этапировали в столичное СИЗО.

В канун Нового года Тверской районный суд Москвы снова оставил Доронина в СИЗО. Решение районного суда он обжаловал в Мосгорсуде.