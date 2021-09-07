На арест вице-президента Finiko в суд не пустили журналистов

Сегодня в Вахитовском суде Казани избирают меру пресечения одному из лидеров компании Finikо Ильгизу Шакирову. Резонансное дело и задержание одного из основных зазывал «финикийцев» вызвало немалый интерес среди представителей СМИ. Однако попасть в зал суда удалось далеко не всем журналистам.

Как сообщает издание «Казанские ведомости», в зал суда пустили не всех корреспондентов как местных, так и федеральных СМИ. Связано это с коронавирусными ограничениями.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня был задержан, а после доставлен в зал суда для избрания меры пресечения один из лидеров компании Finiko Ильгиз Шакиров. По данным следствия, Шакиров привёл в компанию не менее 100 тыс. вкладчиков.