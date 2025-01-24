Школьники Бавлов плетут километрами масксети для СВО, на одну сеть уходит два дня

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Бавлинская школа №6 тоже начала плести маскировочные сети, которые скрывают от глаз противника технику, берегут от ударов БПЛА. Экипировку широко используют в зоне СВО. Бавлинские волонтеры отправляют эти сети километрами.

Привлечь детей к помощи предложила жительница города Ландыш Ганиева. Женщина в прошлом году в своем доме организовала волонтерский пункт, где шьют антидроновые плащи, заливают окопные свечи, плетут сети, сушат сухари, готовят витаминные чаи.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Маскировочные сети считаются большим расходником и нужны в огромных количествах. Чтобы помочь нашим ребятам на фронте, мы тоже решили плести сети. Плетем узелковым методом, эта техника не сложная, но она трудоемкая, занимает много времени и всегда нужны рабочие руки, – признается она.

Руководство школы №6, где она просила помочь в деле, оценили идею. Школьный коллектив помогает почти с самого начала СВО.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Помогать бойцам мы начали с написания писем – дети писали, мы их затем отправляли в зону СВО. Когда в школу на встречу с учащимися приходили бойцы, они рассказывали, что им очень приятно получать письма детей, они читают и сохраняют их. Ребята после этого с ещё большим энтузиазмом начали готовить письма. Делали окопные свечи, собираем жестяные банки и относим их в библиотеку, в волонтерский центр, расположенном в торговом центре «Эдем». Продолжаем собирать гуманитарную помощь силами учителей, детей и родителей», – поделилась советник директора по воспитанию школы №6 Любовь Заляева.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Все хотят внести какой-то вклад, чем-то помочь нашим ребятам, поэтому и дети, и учителя помогают волонтерам. Успеваем и учиться, и трудиться, главное, не остаемся в стороне и помогаем приближать Победу», – отметила учитель географии школы №6 Галина Салахова, которая помогла организовать это дело в школе.

Стойку для плетения масксетей установили в фойе школы. Волонтеры провели для детей и учителей мастер-класс. К работе подключились школьники, педагоги и техперсонал. Вахтер и охранник в свободное время нарезают и подготавливают флажки из спанбонда, который им привозит Ландыш. По ее словам, все материалы закупают на деньги неравнодушных жителей.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Работа кипит, у детей даже все очень хорошо получается. Школа – хороший пример для остальных, хотелось бы привлечь и другие учебные заведения», – говорит Ландыш.

Плетение сетей требует усидчивости, внимания и терпения. На одну сеть уходит два-три дня, школьники с большим желанием и со всей ответственностью выполняют общее дело ради победы.

«Думаю, что наша помощь очень нужна тем, кто сейчас находится на передовой. Мы очень рады, что нам предоставили такую возможность. Считаю, что мы вносим большой вклад. На переменах все дружно плетут, и учащиеся, и учителя, все втянулись», – рассказала вице-президент школы №6, волонтер культуры Аня Биро.

Коллектив школы уже передал свою первую маскировочную сеть бойцам спецоперации. Готово еще одно изделие, сегодня-завтра заканчивают плести третий комплект и приступят к плетению очередной сети.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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