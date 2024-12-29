Жителям Татарстана вручат денежные призы за лучшее оформление двора

Фото: tatarstan.ru

Общественная палата Татарстана и «Татар-информ» сегодня запускают конкурс «А у нас во дворе-2025» на лучшее новогоднее оформление двора.

• Как принять участие?

Заявки на конкурс принимаются с 1 января по 18 января включительно. В конкурсе могут участвовать жители как частных домов, так и многоквартирных.

Для этого нужно будет сделать фотографии или видео и написать комментарий о новогоднем украшении своего двора.

Фотографии или видео можно выложить на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #аунасводворе2025. Профиль пользователя для участия в конкурсе должен быть открытым.

• Как проголосовать?

Отдать голос за самое оригинальное украшение двора можно будет во «ВКонтакте» на странице «Татар-информа» с 19 по 29 января 2025 года.

Результаты будут объявлены до 5 февраля. Победителями станут три участника, набравшие наибольшее количество голосов. Им будут вручены денежные призы.

Конкурс по оформлению территорий проводится в Татарстане ежегодно под эгидой Общественной палаты республики при поддержке «Татар-информа».