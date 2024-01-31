Драконы, семья и Победа: кто выиграл конкурс на лучший зимний двор в Татарстане

Первое место у двора в Нижнекамске

Более 197 тысяч человек проголосовало в этом году за участников конкурса «А у нас во дворе...»: на сайте «Татар-информа» отдали свои голоса 84 096 человек, а в Telegram-канале — почти 113 тысяч.

Победителем республиканского конкурса стал двор жилого дома на ул. Кайманова, 11 в Нижнекамске. За него было отдано 87 549 голосов. 82 772 человека проголосовали в Telegram-канале «Татар-информа» и 4 777 – на сайте.

Заявку на конкурс прислали жильцы этого двора. Таким образом они отблагодарили директора домоуправления «Домсервис» Рамзию Мухаметзянову за зимнее убранство двора. «Она всегда идет навстречу. Большая благодарность», — говорит житель дома Артем Демидов.

Елочный мини-городок всегда полон посетителей: горят гирлянды, горку облюбовала местная детвора.

Создали такую зимнюю сказку жильцы дома своими руками, а также благодаря содействию СТОС микрорайона, руководству управляющей компании, местному депутату и не только. «Хочу тоже сказать спасибо. Все сплотились, дети радуются», — благодарит житель дома Фаиль Галиуллин.

Верность традициям принесла «серебро» деревне Кулле-Кими Атнинского района

Ильнур Юсупов из деревни Кулле-Кими Атнинского района занял второе место в республиканском конкурсе. За него проголосовало 73 145 человек: 20 186 голосов было отдано в Telegram-канале и 52 959 – на сайте агентства.

Участник конкурса рассказал, что украшать двор стало в семье традицией.

«Участок перед домом оформляли вместе с женой Алиной, сыновьями Аделем и Исламом. Фигуру Дракона из снега начали лепить 24 декабря, работа заняла два дня. Вместе весело проводили время на свежем воздухе с семьей», — написал нам участник конкурса.

«Бронза» у села Салтыганово Кайбицкого района

Радик и Гульсина Камаловы из села Салтыганово Кайбицкого района завоевали третье место. За участников проголосовали 19 431 человек: в Telegram-канале их поддержало 1 786 человек и 17 645 – на сайте «Татар-информа».

Супруги ежегодно участвуют в оформлении личного подворья. Три года подряд семья становилась обладателем Гран-при. В этом году Радик и Гульсина создали особенную чайную атмосферу в беседке, изобразив самих себя в снежном воплощении.

Гульсина Камалова — ветеран библиотечной системы района, заслуженный работник культуры.

Всех трех победителей ждут денежные призы.

Большинство фигур было посвящено Дракону

Всего в конкурсе участвовали 40 работ. Большинство участников посвятили фигуры семейным традициям и символу наступившего года — Дракону.

Напомним, некоторые из проектов.

Жители поселка Заготзерно Апастовского района Ильдар и Рашида Хисамовы работали в Сибири, три года назад вернулись и обосновались в родном селе. Построили дом. К Новому году семья украшает его гирляндами и фигурами из снега.

«Впервые украсили дом к 2021 году. Тогда мы взяли ямальскую тему, на Ямале каждый дом украшали в таком стиле. Мы там постоянно побеждали в конкурсах. Эту традицию не забыли и на родине. Стараемся, чтобы жителям поселка было красиво. Кто-то подходит, фотографирует», — рассказал Ильдар абый.

В этом году они создали композицию на тему семьи. «Мы делаем все вместе с моей женой Рашидой. Она придумывает, дает идею, а я делаю фигуры», — сказал глава семьи.

Светлана Сапарева из села Ленино Новошешминского района отметила, что украшать двор — их семейная традиция.

«Хочется порадовать себя и окружающих, окунуться в праздничную атмосферу. С наступлением темноты двор утопает в свете огоньков. Мерцает дом, олень, елка, ангел, дельфины, символ уходящего года — Кролик, символ нового года — огромный Дракон», — поделилась участница конкурса.

Часть конкурсантов посвятили свои работы военнослужащим

В этом году часть конкурсантов посвятили свои работы актуальной повестке — специальной военной операции. Так, финалисты из Актанышского, Дрожжановского и Мамадышского районов создали интересные композиции во дворе, отражающие исторические события в России, а также провели мероприятия для семей военных.

Семья Аскаровых из села Старое Курмашево

Семья Аскаровых из села Старое Курмашево Актанышского района слепила снежную скульптуру, посвященную участникам специальной военной операции. «Эта статуя называется „Дуга Победы“. Старались отразить сильный дух наших раненых в СВО. Вылечившись в госпиталях, они снова идут на фронт, желаем им скорейшей победы и возвращения на Родину!» — говорит Тарзима апа.

Нурия и Иршат Мударрисовы из села Малая Цильна

Нурия и Иршат Мударрисовы из села Малая Цильна Дрожжановского района также своим творением хотели поддержать ребят, которые участвуют в СВО.

Перед своим домом они из снега слепили танки, вырыли окопы.

Юрис Шакуров из Мамадыша не только несколько лет создает красоту из снега возле своего дома, но и всячески поддерживает бойцов в зоне СВО, делает для них мобильные бани. А в этом году он устроил новогодний праздник для семей военнослужащих.

Редакция «Татар-информа» благодарит читателей за активное участие в конкурсе и в голосовании. Поздравляем победителей и ждем новые интересные работы следующей зимой.