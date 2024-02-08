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«Создаем настроение людям»: в Казани наградили победителей конкурса «А у нас во дворе…»
В Общественной палате Татарстана наградили победителей конкурса новогодних оформлений «А у нас во дворе». В нем приняли участие 40 дворовых территорий. Сегодня были отмечены три лучших, которые получили призы и памятные подарки.
«Мы видим, какая большая активность среди граждан. Едешь по Татарстану, каких только нет фантазий, идей и стараний. Это сразу так настроение повышает, как будто житель дома желает хорошей дороги, поздравляет с Новым годом. В этом году мы смотрели материалы с особым удовольствием», — отметила в приветственном слове, обращаясь к победителям, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
Она подчеркнула, что конкурс имеет важную социальную роль. Украсив двор, жители начинают устраивать там новогодние представления для детей, что создает абсолютно уникальный микроклимат на дворовой территории.
В отдельной номинации были награждены предприятия Татарстана, которые помогают районам республики в организации международных мероприятий.
«Я хорошо помню, когда начинался этот конкурс. По прошествии времени видно, насколько активно он развивается и имеет обширное звучание. Таким образом мы создаем настроение людям. Мы и дальше будем развивать этот конкурс, уже есть несколько идей», — добавил ответственный секретарь Совета муниципальных образований РТ Александр Барышев.
Голосование конкурса проходило в два этапа на сайте «Татар-информа». В нем приняли участие почти 200 тыс. человек, а на победу претендовали 40 дворов из разных районов республики.
«Отрадно, что мы получили возможность стать соорганизаторами. В прошлом году было порядка 100 тыс. проголосовавших, и мы были крайне удивлены этой цифрой. Такого внимания наших читателей к конкурсам мы еще не видели. В этот раз у нас были уже большие ожидания, но мы всё равно были поражены, когда число проголосовавших выросло в два раза», — сообщил главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.
По его словам, на протяжении голосования развернулась очень упорная борьба между дворами разных районов, конкурс даже временами напоминал спортивное соревнование.
Среди победителей оказались дворы по улице Кайманова, 11 в Нижнекамске, в деревне Кулле-Кими Атнинского района и в селе Салтыганово Кайбицкого района.
Также специальным призом от Общественной палаты отмечена семья Мазитовых из Бавлов. Их проект примечателен тем, что они готовят новогоднее оформление с сентября и оно украшает двор вплоть до марта.
«Мы уже с 2018 года создаем новогоднее оформление в нашем дворе, но только впервые решили поучаствовать в этом конкурсе. Мы там делаем снежные горки и иллюминацию. Система очень сложная, сделать за один день это просто нереально, поэтому мы планируем всё за несколько месяцев», — пояснил глава семьи Рифат Мазитов.
С особенным трепетом он рассказал о круглогодичном фонтане высотой 6,5 метра, который они установили прямо во дворе. Особенный акцент в эти новогодние праздники был сделан на фиджитал-тематику, поэтому на местной елке установили целую электронную игру для детей, где им нужно поймать убегающую от них по диодам полоску света.
У Мазитовых большие планы на выигранный денежный приз. Они собираются исполнить мечту одной девочки-инвалида из Бавлов, но не стали конкретизировать, какую именно, чтобы не испортить сюрприз для юной жительницы города.
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