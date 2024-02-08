«Создаем настроение людям»: в Казани наградили победителей конкурса «А у нас во дворе…»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Общественной палате Татарстана наградили победителей конкурса новогодних оформлений «А у нас во дворе». В нем приняли участие 40 дворовых территорий. Сегодня были отмечены три лучших, которые получили призы и памятные подарки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы видим, какая большая активность среди граждан. Едешь по Татарстану, каких только нет фантазий, идей и стараний. Это сразу так настроение повышает, как будто житель дома желает хорошей дороги, поздравляет с Новым годом. В этом году мы смотрели материалы с особым удовольствием», — отметила в приветственном слове, обращаясь к победителям, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Фото: двор в Нижнекамске

Она подчеркнула, что конкурс имеет важную социальную роль. Украсив двор, жители начинают устраивать там новогодние представления для детей, что создает абсолютно уникальный микроклимат на дворовой территории.

В отдельной номинации были награждены предприятия Татарстана, которые помогают районам республики в организации международных мероприятий.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я хорошо помню, когда начинался этот конкурс. По прошествии времени видно, насколько активно он развивается и имеет обширное звучание. Таким образом мы создаем настроение людям. Мы и дальше будем развивать этот конкурс, уже есть несколько идей», — добавил ответственный секретарь Совета муниципальных образований РТ Александр Барышев.

Победители конкурса – жители двора по улице Кайманова, 11 в Нижнекамске Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Голосование конкурса проходило в два этапа на сайте «Татар-информа». В нем приняли участие почти 200 тыс. человек, а на победу претендовали 40 дворов из разных районов республики.

Фото: двор в деревне Кулле-Кими Атнинского района РТ

«Отрадно, что мы получили возможность стать соорганизаторами. В прошлом году было порядка 100 тыс. проголосовавших, и мы были крайне удивлены этой цифрой. Такого внимания наших читателей к конкурсам мы еще не видели. В этот раз у нас были уже большие ожидания, но мы всё равно были поражены, когда число проголосовавших выросло в два раза», — сообщил главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

Семья Юсуповых из деревни Кулле-Кими Атнинского района Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, на протяжении голосования развернулась очень упорная борьба между дворами разных районов, конкурс даже временами напоминал спортивное соревнование.

Фото: двор в селе Салтыганово Кайбицкого района РТ

Среди победителей оказались дворы по улице Кайманова, 11 в Нижнекамске, в деревне Кулле-Кими Атнинского района и в селе Салтыганово Кайбицкого района.

Семья Камаловых из села Салтыганово Кайбицкого района Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также специальным призом от Общественной палаты отмечена семья Мазитовых из Бавлов. Их проект примечателен тем, что они готовят новогоднее оформление с сентября и оно украшает двор вплоть до марта.

«Мы уже с 2018 года создаем новогоднее оформление в нашем дворе, но только впервые решили поучаствовать в этом конкурсе. Мы там делаем снежные горки и иллюминацию. Система очень сложная, сделать за один день это просто нереально, поэтому мы планируем всё за несколько месяцев», — пояснил глава семьи Рифат Мазитов.

Семья Мазитовых из Бавлов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С особенным трепетом он рассказал о круглогодичном фонтане высотой 6,5 метра, который они установили прямо во дворе. Особенный акцент в эти новогодние праздники был сделан на фиджитал-тематику, поэтому на местной елке установили целую электронную игру для детей, где им нужно поймать убегающую от них по диодам полоску света.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У Мазитовых большие планы на выигранный денежный приз. Они собираются исполнить мечту одной девочки-инвалида из Бавлов, но не стали конкретизировать, какую именно, чтобы не испортить сюрприз для юной жительницы города.