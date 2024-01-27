От восточной чайханы до снежных драконов: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане?

«А у нас во дворе...»

Голосуйте за самые интересные на ваш взгляд работы. Финальное состязание продлится до 29 января включительно. Голоса можно отдать на сайте (форма в конце статьи) и в Telegram-канале «Татар-информа».

Три участника, которые наберут наибольшее количество голосов, получат денежные призы. Результаты конкурса мы объявим 31 января.

Претенденты:

1. Деревня Кулле-Кими Атнинского района

Ильнур Юсупов из деревни Кулле-Кими Атнинского района рассказал, что украшать двор стало в семье традицией.

«Участок перед домом оформляли вместе с женой Алиной, сыновьями Аделем и Исламом. Фигуру Дракона из снега начали лепить 24 декабря, работа заняла два дня. Вместе весело проводили время на свежем воздухе с семьей», — написал нам участник конкурса.

2. Село Салтыганово Кайбицкого района

Радик и Гульсина Камаловы из села Салтыганово Кайбицкого района ежегодно участвуют в оформлении личного подворья. Три года подряд семья становилась обладателем Гран-при.

Гульсина Камалова — ветеран библиотечной системы района, заслуженный работник культуры.

3. Село Малая Цильна Дрожжановского района

Нурия и Иршат Мударрисовы из села Малая Цильна Дрожжановского района своим творением хотели поддержать ребят, которые участвуют в СВО. Перед своим домом они из снега слепили танки, вырыли окопы. Конечно же, не обошлось и без символа 2024 года — Зеленого Дракона, сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.

Создатели фигур уверены: сегодня всех волнует одно – лишь бы наши ребята вернулись из зоны СВО здоровыми и с победой. «Думаем, наши творения будут вдохновлять нас на счастливое завершение событий, надеемся и верим в это!» — комментируют супруги.

4. Село Старое Курмашево Актанышского района

Семья Аскаровых из села Старое Курмашево Актанышского района слепила снежную скульптуру, посвященную участникам специальной военной операции. «Эта статуя называется „Дуга Победы“. Старались отразить сильный дух наших раненых в СВО. Вылечившись в госпиталях, они снова идут на фронт, желаем им скорейшей победы и возвращения на Родину!» — говорит Тарзима апа.

Еще один примечательный снежный постамент — посвященный знаменитому скульптору Василю Маликову, уроженцу села Старое Курмашево. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. Постамент напоминает памятную доску, на табличке – обширная информация о Василе Маликове. Сами Аскаровы живут на улице, названной в его честь, и гордятся таким знаменитыми односельчаном, радуются тому, что могут продолжить его дело своими снежными фигурами.

5. Поселок Заготзерно Апастовского района

Жители поселка Заготзерно Апастовского района Ильдар и Рашида Хисамовы работали в Сибири, три года назад вернулись и обосновались в родном селе. Построили дом. К Новому году семья украшает его гирляндами и фигурами из снега.

«Впервые украсили дом к 2021 году. Тогда мы взяли ямальскую тему, на Ямале каждый дом украшали в таком стиле. Мы там постоянно побеждали в конкурсах. Эту традицию не забыли и на родине. Стараемся, чтобы жителям поселка было красиво. Кто-то подходит, фотографирует», — рассказал Ильдар абый.

В этом году они создали композицию на тему семьи. «Мы делаем все вместе с моей женой Рашидой. Она придумывает, дает идею, а я делаю фигуры», — сказал глава семьи.

6. Село Ленино Новошешминского района

Светлана Сапарева из села Ленино Новошешминского района пишет, что они ежегодно украшают двор к Новому году. Это их семейная традиция.

«Хочется порадовать себя и окружающих, окунуться в праздничную атмосферу. С наступлением темноты двор утопает в свете огоньков. Мерцает дом, олень, елка, ангел, дельфины, символ уходящего года — Кролик, символ нового года — огромный Дракон», — поделилась участница конкурса.

7. Мамадыш

Волонтер Юрис Шакуров из Мамадыша, который готовит мобильные бани для бойцов СВО, уже несколько лет создает возле своего дома красоту из снега — фигуры сказочных героев. Делает он это с помощью простых инструментов — лопаты, ножовки и ножа.

Четвертый год подряд он организует новогодние праздники для детей. В этом году на празднование Нового года Юрис Шакуров собрал в своем доме собственных внуков, детей с ограниченными физическими возможностями и маленьких членов семей участников СВО.

8. Деревня Молвино Зеленодольского района

Гульназ Садыкова из деревни Молвино Зеленодольского района украсила свой дом красивыми гирляндами. Из картона семья вырезала фигуры Деда Мороза, Снегурочки, новогодней елочки, украсила их цветной бумагой.

«А из снега слепили нашу семью. Наши шестеро детей, Дедушка Мороз — это мой муж, а Снегурочка — это я», — прокомментировала создание фигур участница конкурса.

9. Нижнекамск, ул. Кайманова, 11

Жильцы дома 11 на ул. Кайманова в городе Нижнекамске благодарят директора домоуправления «Домсервис» Рамзию Мухаметзянову за зимнее убранство двора. «Она всегда идет навстречу. Большая благодарность», — говорит житель дома Артем Демидов.

Елочный мини-городок всегда полон посетителей: горят гирлянды, горку облюбовала местная детвора.

Создали такую зимнюю сказку жильцы дома своими руками, а также благодаря содействию СТОС микрорайона, руководству управляющей компании, местному депутату и не только. «Хочу тоже сказать спасибо. Все сплотились, дети радуются», — благодарит житель дома Фаиль Галиуллин.

10. Деревня Чулпаново Нурлатского района

Анвар Насыбуллин из деревни Чулпаново Нурлатского района слепил Дракона высотой более 4 метров. Рядом расположилась фигура детеныша символа нового года. Фигуры находятся перед домом, там же оборудована чайхана для гостей.