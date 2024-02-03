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Общество 3 февраля 2024 12:57

Республиканский конкурс «А у нас во дворе…» отметили на совещании у Раиса РТ

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Республиканский конкурс «А у нас во дворе…» отметили на совещании у Раиса РТ
Презентация предоставлена Общественной палатой Республики Татарстан

Республиканский конкурс «А у нас во дворе…», который проводился «Татар-информом» совместно с Общественной палатой РТ, отметили на субботнем совещании в Кабинете министров с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.

Результаты конкурса по новогоднему оформлению территории в республике представила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Она отметила, что в голосовании на площадках «Татар-информа» проголосовало 197 тыс. человек.

Поощрительными призами будут награждены двор жилого дома на ул. Кайманова, 11 (Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район), Ильнур Юсупов из села Кулле-Кими (Атнинский район), Радик и Гульсина Камаловы из села Салтыганово (Кайбицкий муниципальный район).

Награждение отличившихся участников состоится в середине февраля.

Подробнее читайте в материале «Драконы, семья и Победа: кто выиграл конкурс на лучший зимний двор в Татарстане».

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#конкурс на лучшее новогоднее оформление
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