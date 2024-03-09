NBC узнал о разработке республиканцами проекта помощи Украине в виде кредита

Капитолий, место заседаний Конгресса США

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В Палате представителей Конгресса США республиканцы — ее спикер Майк Джонсон и председатели ряда ключевых комитетов — разрабатывают собственный законопроект об оказании помощи Украине. Он включает предоставление кредитов и использование конфискованных российских активов в качестве залога, передает телеканал NBC News.

По информации трех источников канала, проект далек от завершения, но поддерживающие Украину члены Палаты представителей от Республиканской партии хотят принять закон об оказании помощи как можно скорее, так как возможная задержка отодвинет голосование на апрель из-за очередного двухнедельного перерыва в работе Конгресса.

Часть невоенной помощи Киеву предполагается предоставить в виде займа, рассказали председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Линдси Грэм. Ранее оказывать помощь Украине в виде кредитов предложил кандидат в Президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

Маккол пояснил, что в качестве залога могут быть использованы российские активы, изъятые в результате применения санкций, и что план может предусматривать «щедрую систему погашения» задолженности по кредитам.

«Мы рассматриваем два варианта. Одним из них является мой закон REPO (не принят, предусматривает конфискацию замороженных активов Банка России — прим. Т-и) <...>. Это очень популярная идея в Палате представителей. Второй — кредитная программа. <...> В конце концов, всё позволят оплатить российские суверенные активы <...>», — прокомментировал ситуацию Маккол.

NBC News замечает, что предоставление помощи в кредит должно снять озабоченность консервативных республиканцев, которые отказываются поддерживать Украину без долгосрочного плана ее победы в противостоянии с Россией. Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ сказал телеканалу, что среди его однопартийцев «было много разговоров о том, как разрешить разногласия».

Законопроект о выделении помощи Украине обсуждается в Конгрессе США с октября 2023 года. В середине февраля Сенат утвердил двухпартийную инициативу о выделении более 95 млрд долларов для поддержки Украины, Израиля и Тайваня. Документ должна была одобрить Палата представителей, но спикер Майк Джонсон отказался выносить законопроект на голосование без мер укрепления безопасности южной границы.

Позднее телеканал CNN рассказал, что Палата представителей Конгресса США может представить собственный законопроект по выделению помощи Украине, Израилю и Тайваню к апрелю. Он предполагает выделение 66 млрд долларов, которые будут потрачены исключительно на военные цели.