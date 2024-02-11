Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Трамп призвал перевести всю помощь США другим странам в формат займов
Экс-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп призвал перевести всю помощь, которую США оказывают другим странам, в формат займов.
«Ты слышишь меня, Сенат? С этого самого момента ни одной стране не должны выделяться деньги в виде иностранной помощи, если они направляются безвозмездно, а не взаймы», — написал политик в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
При этом, по словам Трампа, «условия могут быть необычайно выгодными» для стран-союзников (например, кредиты «без процентов и на неограниченный срок»), но все-таки это должны быть займы, а не безвозмездная помощь.
Новость дополняется.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»