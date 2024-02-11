Трамп призвал перевести всю помощь США другим странам в формат займов

Экс-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп призвал перевести всю помощь, которую США оказывают другим странам, в формат займов.

«Ты слышишь меня, Сенат? С этого самого момента ни одной стране не должны выделяться деньги в виде иностранной помощи, если они направляются безвозмездно, а не взаймы», — написал политик в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

При этом, по словам Трампа, «условия могут быть необычайно выгодными» для стран-союзников (например, кредиты «без процентов и на неограниченный срок»), но все-таки это должны быть займы, а не безвозмездная помощь.

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