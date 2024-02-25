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В США признали, что основная часть средств для Украины идет в американскую экономику
Основная часть средств, выделяемых США на поддержку Украины, остается в американской экономике. Это в беседе с CNN признала заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.
Она заявила, что рассчитывает на Палату представителей Конгресса США, которая после перерыва все же должна встать на защиту «свободы и демократии во всем мире», приняв направление дополнительных средств на помощь Украине.
«И, кстати, нам необходимо помнить, что основная часть средств сразу возвращается напрямую в американскую экономику для производства вооружений, в том числе создавая хорошо оплачиваемые рабочие места в порядка 40 американских штатах», — подчеркнула Нуланд.
Напомним, что пока сенату удалось принять лишь альтернативный вариант ранее запланированного документа. По нему на помощь Израилю, Украине и Тайваню будет направлено 95 млрд долларов. Однако власти не устраивает то, что в закон не входят положения, касающиеся ужесточения мер по контролю на южной границе.
С 15 февраля палата представителей находится на двухнедельном перерыве, куда ушла, так и не приняв ожидаемый проект.
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