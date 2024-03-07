Сенат Швейцарии проголосовал за передачу Украине российских активов

Сенат (Совет кантонов) Швейцарии проголосовал за то, чтобы Правительство (Федеральный совет) Швейцарской Конфедерации использовало замороженные российские активы для восстановления Украины. Об этом сообщается на сайте швейцарского парламента.

Предложение поддержал 21 сенатор, 19 выступили против, а еще трое воздержались. Нижняя палата парламента (Национальный совет) поддержала инициативу еще в прошлом, 2023 году.

«Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть выплачены Украине в качестве репараций», — сказано в решении Совета кантонов.

Правительство Швейцарии теперь должно разработать необходимую правовую основу для реализации решения. Речь идет примерно об активах Центрального банка РФ примерно на 7,4 млрд швейцарских франков (более 8,4 млрд долларов), отмечает Agence France-Presse.

«Проводятся международные дискуссии относительно механизмов компенсации, и Швейцария участвует в них со своими знаниями, навыками и всем опытом в этой области», — подчеркнул министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.

Помимо резервов Центробанка, в Швейцарии также оказались заморожены активы, принадлежащие или контролируемые лицами, компаниями или организациями, попавшими под санкции, приблизительно на 7,5 млрд швейцарских франков (свыше 8,5 млрд долларов).

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин назвал противоправной возможную конфискацию суверенных российских активов, замечает ТАСС.