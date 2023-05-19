NBC: США и союзники намерены передать Украине истребители F-16

Соединенные Штаты и их союзники намерены передать Украине истребители F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации Президента США Джо Байдена.

При этом собеседник канала пояснил, что самолеты могут быть переданы не напрямую США, а другими странами. Пока не определено, когда и от кого украинская сторона может получить истребители. Соответственно, они не будут задействованы в запланированном контрнаступлении Украины.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации передает, что Джо Байден сообщил другим лидерам «Большой семерки» о поддержке Вашингтоном совместных усилий по обучению украинских пилотов управлению боевыми самолетами, в том числе F-16.

Источник заметил, что обучение летчиков, скорее всего, будет организовано где-то в Европе с участием американских инструкторов. Предполагается, что тренировки стартуют «в ближайшие недели» и займут несколько месяцев. После этого и будет определено, когда будут переданы самолеты, кто это сделает и о каком количестве боевых машин идет речь.

Должностные лица США уточнили, что решение поддержать предложение по обучению украинских пилотов Байден принял после встреч с лидерами других государств G7 на саммите в японской Хиросиме.

Президент Украины Владимир Зеленский, который намерен посетить саммит, в Twitter’е поприветствовал «историческое решение» американского лидера поддержать «международную коалицию истребителей», о создании которой в мае договорились Великобритания и Нидерланды.

Украина с конца прошлого года настаивает на необходимости поставок истребителей F-16, в феврале она обратилась к Нидерландам с соответствующим официальным запросом. Но власти США долгое время считали передачу боевой авиации западного производства несвоевременным шагом. Ситуация начала меняться в последние недели, о чем стало известно совсем недавно.