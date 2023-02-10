Украина попросила у Нидерландов истребители F-16

Украина обратилась к Нидерландам с просьбой о поставке истребителей F-16. Получение заявки подтвердила глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.

«Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками», — цитирует ее РИА Новости.

Оллонгрен отметила, что на принятие решения потребуется время, так как сначала важно оценить последствия таких поставок.

Напомним, что ранее США отказались передавать Украине эти истребители, заявив, что и без того поставляют ей много вооружений.