Белый дом: Поставки F-16 Украине сейчас не рассматриваются

Соединенные Штаты в данный момент не рассматривают возможность передачи Украине истребителей F-16. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения СМИ о прибытии в США украинских военных летчиков, передает ТАСС.

«Президент [США Джо Байден] уже говорил про самолеты F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь», — подчеркнула пресс-секретарь американской администрации.

Ранее телеканал NBC рассказал, что два украинских пилота прибыли в США, чтобы американские военные могли оценить их навыки для возможного обучения работе с западными боевыми самолетами. Для летчиков должно быть организовано тестирование на базе в штате Аризона, в дальнейшем их число увеличится до десяти.

Позднее газета Politico написала, что прибытие украинских летчиков в Штаты не свидетельствует об изменении позиции американских властей, которые считают отправку боевых самолетов украинской стороне преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета.