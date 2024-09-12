Назван победитель турнира по строительству городов БРИКС в игре Minecraft

Фото: milliard.tatar

В Казани подвели итоги турнира по игре Minecraft «Татарстан строит города БРИКС» на кубок «Таткрафт», организованного редакцией издания «Миллиард.Татар». Победителем конкурса стал житель столицы РТ Артем Горюнов, уже занимавший призовые места на прошлых турнирах «Таткрафта», сообщает издание.

Горюнов также взял специальный приз от спонсора мероприятия — АНО «Татнефть-Наследие» за строительство в игре аэропорта Казани.

Турнир уже третий год объединяет команды лучших строителей в мире Minecraft. На этот раз его участниками стали 38 участников из более чем 20 стран: Бразилии, Турции, Египта, Сингапура, Китая, Чили, Сербии, Аргентины, Беларуси, Индии и других. Всего участие в конкурсе приняли свыше 200 человек.

Посвященная итогам турнира пресс-конференция состоялась в АО «Татмедиа». Ее участниками стали главный редактор информационного агентства «Татар-информ» — заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Ринат Билалов, директор АНО «Центр содействия сохранению исторического и культурного наследия „Татнефть-Наследие“» Аделина Павлова, временно исполняющий обязанности директора Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Раиль Фахрутдинов, участник проекта «Миллиард.Татар» и модератор Ильгизар Вахитов.

«В рамках соревнования был проявлен широкий творческий подход и проведена колоссальная работа, подобные конкурсы будут нужны и в будущем. Казань становится неофициальной дипломатической столицей. Мы очень вовлечены в международные процессы, здесь находится большое количество дипломатических миссий, поэтому международная тематика и дальше будет актуальна для творческих конкурсов», — подчеркнул, в частности, Ринат Билалов.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.