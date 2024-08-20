Архитектуру городов стран БРИКС повторят в виртуальном мире Minecraft

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Интернет-портал «Миллиард.Татар» в пятый раз проводит конкурс «Таткрафт» по воссозданию знаковых архитектурных сооружений в мире игры Minecraft. На этот раз турнир виртуальных строителей пройдет под заголовком «Татарстан строит города БРИКС». Подробнее о том, как необычная инициатива укрепляет международное сотрудничество, в материале «Татар-информа».

«В рамках этого турнира мы строим города стран БРИКС. В нашем турнире участвуют команды из Китая, Бразилии, Африки, Южной Азии и Ближнего Востока», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» участник проекта «Миллиард.Татар» Ильгизар Вахитов.

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Конкурс стартовал 12 августа. За это время уже были построены некоторые достопримечательности Бразилии, ОАЭ, Южной Африки, Ирана и Китая. В частности, среди построек уже появилось здание китайского парламента «Дом народных собраний». По словам организаторов, мэрия Тегерана также заинтересована в освещении конкурса.

Партнеры проекта из АНО «ТН-Наследие» выделили специальный приз для строителей Международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая и МВЦ «Казань Экспо». Как сообщают организаторы, призом за аэропорт станет эксклюзивный мерч.

Фото: интернет-портал «Миллиард.Татар»

Заместитель генерального консула Китая в Казани Цао Лунцюань отметил, что 2024-2025 годы по решению Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина объявлены Годами культуры России и Китая, и данный турнир – часть культурного обмена двух держав.

«В последние годы сотрудничество между двумя странами (между Россией и Китаем – прим. Т-и), в том числе в области культуры, становится все более тесным, а гуманитарные обмены все более разнообразными. Этот турнир – одно из важных мероприятий в области культурного обмена, организатором которого является Республика Татарстан», – заявил Лунцюань.

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Заместитель генерального консула Китая в Казани также подчеркнул, что в данном конкурсе принимают участие более 30 китайских киберспортсменов. По словам организаторов, всего в конкурсе задействовано около двухсот человек со всего мира.

Конкурс также поддержали в Институте международных отношений КФУ. По мнению заместителя директора по международной деятельности ИМО КФУ Светланы Тахтаровой, игра обладает объединяющим потенциалом.

«Игра развивает такие важные на сегодняшний день компетенции, как креативность, коммуникабельность, работа в команде, и обладает объединяющим потенциалом. Я знаю об этом не понаслышке – трое моих внуков увлеченно играют в эту игру», – поделилась Тахтарова.

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Данное событие приурочено к международному саммиту стран БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Это событие имеет большое значение не только для России, но и для Татарстана в плане укрепления международных связей.

Конкурс будет проходить до 31 августа, а его результаты организаторы объявят 9 сентября. Победители разделят рекордный для проекта «Таткрафт» призовой фонд – 85 тысяч рублей.