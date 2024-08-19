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Стартует турнир по игре Minecraft «Татарстан строит города БРИКС»
Стартует турнир по игре Minecraft «Татарстан строит города БРИКС» на кубок Таткрафт. Соревнования среди волонтеров приурочены к Саммиту БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года.
Как сообщают организаторы мероприятия, это уникальное событие, которое проходит в России уже третий год, соберет лучших строителей из легендарной игры со всего мира, чтобы они продемонстрировали свои навыки и креативность в мире крафта и строительства.
В рамках турнира планируется построить достопримечательности городов таких стран, как Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Арабские Эмираты.
Пресс-конференция состоится 20 августа в 11.00 в брифинг-зале «Татмедиа» (ул. Декабристов, 2, 1 этаж).
Участники пресс-конференции:
- Садыков Шамиль Мухаметович - генеральный директор АО «Татмедиа».
- Цао Лунцюань – заместитель генерального консула Китая в Казани.
- Фахрутдинов Раиль Равилович - временно исполняющий обязанности директора Института международных отношений КФУ.
Модератор, участник проекта «Миллиард.Татар» - Вахитов Ильгизар Рафаилевич.
В рамках турнира города будут строить команды из Китая (BTE Mainland China), Бразилии (BTE Brasil), Африки (Africa Rebuilt), Южной Азии (BTE South Asia) и Ближнего Востока (BTE Middle East). Волонтеры согласились позиционировать себя как сборная Татарстана.
Турнир «Татарстан строит города BRICS» пройдет с 12 по 31 августа. Итоги будут объявлены 9 сентября. Все самые актуальные новости по конкурсу, работы наших участников и много другое можно найти на официальном телеграмм-канале турнира.
Призовой фонд турнира составляет 85 тыс. рублей. К слову, это самый большой призовой фонд за историю сообществ Майнкрафта.
В рамках турнира «Таткрафт» в этом году планируется построить, к примеру, стадион Маракана в Рио-де-Жанейро, пирамиду Хеопса в Египте, гробницу правителя Хумаюна в Нью-Дели, башню Азади в Тегеране, часть Великой китайской стены, исторический центр Фоортреккер в Претории (ЮАР) и многое другое. Полный список будет озвучен на пресс-конференции.
На пресс-конференции планируется показать первые уже построенные объекты.
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