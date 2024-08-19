Стартует турнир по игре Minecraft «Татарстан строит города БРИКС» на кубок Таткрафт. Соревнования среди волонтеров приурочены к Саммиту БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года.

Как сообщают организаторы мероприятия, это уникальное событие, которое проходит в России уже третий год, соберет лучших строителей из легендарной игры со всего мира, чтобы они продемонстрировали свои навыки и креативность в мире крафта и строительства.

В рамках турнира планируется построить достопримечательности городов таких стран, как Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Арабские Эмираты.

Пресс-конференция состоится 20 августа в 11.00 в брифинг-зале «Татмедиа» (ул. Декабристов, 2, 1 этаж).

Участники пресс-конференции:

Садыков Шамиль Мухаметович - генеральный директор АО «Татмедиа».

Цао Лунцюань – заместитель генерального консула Китая в Казани.

Фахрутдинов Раиль Равилович - временно исполняющий обязанности директора Института международных отношений КФУ.

Модератор, участник проекта «Миллиард.Татар» - Вахитов Ильгизар Рафаилевич.

В рамках турнира города будут строить команды из Китая (BTE Mainland China), Бразилии (BTE Brasil), Африки (Africa Rebuilt), Южной Азии (BTE South Asia) и Ближнего Востока (BTE Middle East). Волонтеры согласились позиционировать себя как сборная Татарстана.

Турнир «Татарстан строит города BRICS» пройдет с 12 по 31 августа. Итоги будут объявлены 9 сентября. Все самые актуальные новости по конкурсу, работы наших участников и много другое можно найти на официальном телеграмм-канале турнира.

Призовой фонд турнира составляет 85 тыс. рублей. К слову, это самый большой призовой фонд за историю сообществ Майнкрафта.

В рамках турнира «Таткрафт» в этом году планируется построить, к примеру, стадион Маракана в Рио-де-Жанейро, пирамиду Хеопса в Египте, гробницу правителя Хумаюна в Нью-Дели, башню Азади в Тегеране, часть Великой китайской стены, исторический центр Фоортреккер в Претории (ЮАР) и многое другое. Полный список будет озвучен на пресс-конференции.

На пресс-конференции планируется показать первые уже построенные объекты.

За время проведения первого «Таткрафта» с 14 по 30 ноября 2022 года были отстроены главные достопримечательности Казани – Кремль, мечеть Кул Шариф, многие объекты центра Казани.

«Таткрафт 2.0» продолжил дело первого, но его особенностью было возведение соборной мечети Биляра, столицы Волжской Булгарии. Турнир проходил с 20 января по 10 февраля 2023 года.

«Таткрафт 3.0. Финал», проходивший с 14 июля по 7 августа 2023 года, был самым масштабным из всех конкурсов, в его рамках были возведены достопримечательности крупных городов Татарстана – Казань, Н. Челны, Нижнекамск, Альметьвск в сотрудничестве с администрациями этих городов. Отдельное направление было строительство домашних арен главных спортивных клубов Татарстана – ХК «Ак Барс», ФК «Рубин», ХК «Нефтехимик».

«Таткрафт 4.0: Возвращение к истокам» завершился 16 апреля 2024 года с официальным награждением победителей. В рамках конкурса участники воссоздали большое количество самых разнообразных архитектурных и природных объектов почти всех 41 районов Республики Татарстан. Полностью в рамках турнира был построен город Иннополис.