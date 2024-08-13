Участники «Таткрафта» построят достопримечательности стран БРИКС+

Стартовал турнир «Таткрафта» «Татарстан строит города BRICS» среди строителей вселенной Майнкрафт — в этот раз он приурочен к саммиту БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года.

«В этот раз в Таткрафте мы предлагаем обыграть аббревиатуру группа БРИКС (BRICS). Как известно, с английского bricks переводится как „кирпичи“, „кирпичики“. Символично, что именно из стран-кирпичиков БРИКС (BRICS) сейчас формируется новый миропорядок, и очевидно, что в его рамках Россия будет занимать особое место», — отметил один из организаторов, главный редактор «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев.

В рамках турнира, который продлится до 31 августа, города будут строить команды из Бразилии, Китая, Африки, Южной Азии и Ближнего Востока. Итоги объявят 9 сентября, призовой фонд составит 85 тыс. рублей.

В этом году планируется построить стадион Маракана в Рио-де-Жанейро, пирамиду Хеопса в Египте, гробницу правителя Хумаюна в Нью-Дели, башню Азади в Тегеране, часть Великой китайской стены, исторический центр Фоортреккер в ЮАР и многое другое.

БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления.

Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го.

Фото предоставлено редакцией «Миллиард.Татар»