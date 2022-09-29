НАТО пообещала ответить на любую намеренную атаку по критической инфраструктуре

НАТО пообещала дать решительный ответ на любую намеренную атаку по критической инфраструктуре стран, входящих в альянс.

«Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников приведет к единому и решительному ответу», — сказано в заявлении Североатлантического альянса в связи с инцидентами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Кроме того, в НАТО сочли причиной утечки газа из трубопроводов «преднамеренные, безрассудные и безответственные акты саботажа».

В водах Дании и Швеции 27 сентября обнаружили утечку из российского газопровода «Северный поток». В районе утечек зафиксировали два мощных подводных взрыва. Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку. Выход газа из труб должен завершиться в понедельник, 3 октября.

По информации издания Der Tagesspiegel, участники организованного Германией расследования уверены — произошедшее стало результатом «целенаправленной диверсии». По их мнению, провести эту операцию могли либо силы, связанные с Украиной, либо Россия «под ложным флагом».