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Роскосмос: «Луна-25» потерпела крушение
Согласно предварительным расчетам, российская автоматическая станция «Луна-25» потерпела крушение. Об этом сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.
Связь с «Луной-25» была потеряна накануне около 14.57 по московскому времени. До этого станции был дан импульс для формирования предпосадочной эллиптической орбиты.
«<…> в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — отмечают в госкорпорации.
Выяснением причин потери «Луны-25» займется специально формируемая межведомственная комиссия, уточняют в Роскосмосе.
«Луна-25», первая с 1976 года отечественная автоматическая станция для изучения естественного спутника Земли, стартовала 11 августа. Татарстанские ученые создали систему навигации на лунной поверхности для этой миссии.
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