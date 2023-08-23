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Политика 23 августа 2023 15:48

Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» приземлился на Луну

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Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» приземлился на Луну
Фото: скриншот трансляции

Посадочный модуль лунной станции Индии «Чандраян-3» смог успешно сесть на поверхность Луны. Об этом сообщает ТАСС.

В Индийской организации космических исследований рассказали, что посадка была мягкой.

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