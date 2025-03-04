«Надо копать»: Лукашенко поручил искать редкоземельные металлы

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко потребовал от специалистов озаботиться поиском редкоземельных металлов. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», – заметил политик, назвав геологоразведку «актуальнейшей темой».

«Редкоземельные металлы выговаривает только [Дональд] Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?» – задал, кажется, не вполне риторический вопрос белорусский лидер.

«Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», – подытожил Лукашенко, обратившись к профильному вице-премьеру Юрию Шулейко и упомянув по должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка.