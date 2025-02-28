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Общество 28 февраля 2025 18:13

«Выгнать к чертовой матери!»: Лукашенко возмутился ростом цен на картофель

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«Выгнать к чертовой матери!»: Лукашенко возмутился ростом цен на картофель
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе совещания по новой системе регулирования цен раскритиковал руководителей сельскохозяйственной отрасли из-за роста стоимости картофеля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на своего корреспондента.

Белорусский лидер констатировал, что его поручение по созданию стабилизационных фондов и обеспечению населения в зимне-весенний период отечественными овощами и фруктами не выполнено.

«Не выполнили и за это ответите. Оказывается, у нас картошки нет. <...> Мы что, картошки не можем произвести нужное количество, положить в погреб и потом населению продать?» – задал риторический вопрос политик.

«Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. <...> Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель», – добавил Лукашенко и потребовал от Комитета государственного контроля РБ разобраться в вопросе и внести свои предложения.

Он также выразил уверенность, белорусский картофель не хуже импортных сортов, но требует надлежащего хранения, и пожаловался на систему, при которой импорт агропродукции выгоднее ее производства.

«Это же бардак! Какое это регулирование, это коррупция. Какому импортеру, который из Египта или России, Казахстана завозит товар, вы хотели подыграть?» – раскритиковал Лукашенко представителей регулирующих органов. Впрочем, он уточнил, что не обвиняет их, а лишь подозревает.

Помимо прочего, Президент РБ сослался на собственный опыт выращивания овощей в теплице. По его мнению, тепличному овощеводству в стране уделяется недостаточно внимания.

#Александр Лукашенко #Беларусь #картофель
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