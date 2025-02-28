Трамп после перепалки с Зеленским попросил его покинуть Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после перепалки в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским (с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса) попросил политика «уехать». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Впрочем, немецкий таблоид Bild использует более сильные выражения для описания произошедшего: «Трамп выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта в присутствии журналистов».

После скандала Зеленский и Трамп не стали подписывать соглашение о добыче украинских полезных ископаемых. Совместная пресс-конференция также была отменена, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.