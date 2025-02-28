news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 28 февраля 2025 21:57

Трамп после перепалки с Зеленским попросил его покинуть Белый дом

Читайте нас в
Телеграм

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после перепалки в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским (с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса) попросил политика «уехать». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Впрочем, немецкий таблоид Bild использует более сильные выражения для описания произошедшего: «Трамп выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта в присутствии журналистов».

После скандала Зеленский и Трамп не стали подписывать соглашение о добыче украинских полезных ископаемых. Совместная пресс-конференция также была отменена, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

читайте также
Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру
#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #украина и сша
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

28 февраля 2025
Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

27 февраля 2025