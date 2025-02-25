Редкоземельная дружба: что заявили Путин и Трамп в пользу сближения США и России

Владимир Путин накануне поздно вечером провел совещание с правительством по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он сделал ряд заявлений, которые перекликались с высказываниями Трампа – тот почти одновременно проводил пресс-конференцию за океаном. О чем говорили лидеры двух стран — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Путин провел совещание по вопросам добычи и переработки редких и редкоземельных металлов

Фото: © kremlin.ru

Редкоземельный нацпроект

Президент России Владимир Путин почти ночью провел совещание по вопросам добычи и переработки редких и редкоземельных металлов. Сегодня они крайне востребованы в микроэлектронике, энергетике, инфраструктуре цифровой экономики, а также в оборонной и гражданской промышленности.

«Чтобы нарастить потенциал отечественной промышленности в сфере новых материалов, в этом году запущен национальный проект технологического лидерства. Он называется «Новые материалы и химия». В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно», – заявил в открытой части совещания Владимир Путин.

Зеленский уже дважды срывал подписание соглашения о добыче США редкоземельных металлов на Украине Фото: © Сергей Гунеев / РИА Новости

Неслучайное совещание

Очевидно, что позднее время совещания было выбрано не случайно — в это же время в Вашингтоне проходила совместная пресс-конференция Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона.

Да и сама тема совещания – «редкоземельные металлы» представляла собой объект желания, навязчивую идею Трампа в последние недели. Речь идет о безуспешных попытках Трампа подписать с Зеленским соглашение о добыче США редкоземельных металлов на Украине.

Зеленский уже дважды срывал подписание этого соглашения, чем довел Трампа буквально до белого каления. Трамп в ответ на такую позицию Зеленского обрушился на него с уничижительной критикой, заявив, что США потратили $300 млрд на войну, «которую невозможно выиграть». По его мнению, сделка по добыче редкоземельных металлов на Украине должна компенсировать потери Америки.

«Если речь идет о сделке, то давайте заключать сделку. Мы только за», – говорит Зеленский. При этом он подчеркивает, что Киев не намерен просто «раздавать» свои ресурсы, а предлагает взаимовыгодное партнерство.

Налицо классическая волокита и торг с подписанием соглашения со стороны Украины. Ситуация складывается нервозная.

Владимир Путин как опытнейший политический игрок увидел эту нервозность и использовал ее в свою пользу. Сделанные после совещания заявления Владимира Путина очень тесно перекликались с последними заявлениями Дональда Трампа. Кроме того, Путин адресовал Америке ряд предложений, направленных на дальнейшее сближение с ней. Именно так вбивается очередной гвоздь в крышку гроба проекта «Зеленский».

Владимир Путин: «Россия является одним из безусловных лидеров по запасам редких и редкоземельных металлов» Фото: © kremlin.ru

Что предложил Путин Трампу?

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину после совещания Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Президент РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку «нас это не касается, это не наше дело».

Вот основные заявления российского президента.

О редкоземельных металлах:

– У нас, безусловно, на порядок, хочу это подчеркнуть – на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере – в Мурманске, на Кавказе – в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоёмкие инвестиции, проекты капиталоёмкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими.

– Да, кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое: мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там.

– Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн (алюминия, – прим. Т-и) на американском рынке продать.

– Кроме этого, и, что самое главное, на мой взгляд, – это то, что мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Ведь алюминий – это прежде всего энергия, и желательно дешевая энергия. Гидроэнергия – она дешевая и, кроме всего прочего, еще и экологически чистая. Поэтому там есть, повторяю, еще с советских времен такие планы, это, правда, капиталоёмкие, инвестиционно ёмкие проекты: по предварительным оценкам, он стоил или будет стоить в сегодняшних ценах где-то 15 миллиардов. Мы можем подумать над этим.

Об Украине:

Россия заинтересована в достижении мира на Украине в короткие сроки.

Москва не против сохранения государственности Украины, главное, чтобы с ее территории не исходила угроза для России.

Зеленский проиграет любые относительно демократические выборы. Его рейтинг в два раза уступает Залужному. Уход Зеленского на руку самой Украине.

«Группа мира» по Украине в ближайшее время соберется в Нью-Йорке. Там будет присутствовать и Китай.

О роли ЕС в переговорах:

Действующие лидеры ЕС не могут спрыгнуть с темы поддержки Зеленского без потери лица.

ЕС может просить участия в переговорах по Украине, но не может требовать. Также желательно участие в переговорах и стран БРИКС.

О сокращении оборонных расходов:

Россия считает неплохой идеей сократить оборонные расходы США и РФ на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее, и готовы к дискуссиям на этот счет.

Трамп заявил, что США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах» Скриншот трансляции пресс-конференции

Чем ответил Трамп?

На пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что конфликт России и Украины можно завершить в течение нескольких недель, если «действовать с умом». Он также поддержал идею отправки европейских миротворцев на Украину после прекращения огня, подчеркнув, что США не будут в этом участвовать.

Трамп выразил уверенность, что Путин не будет возражать против присутствия европейских миротворцев: «Да, он согласится на это».

Что касается редкоземельных металлов, Трамп заявил, что США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах». Что очень тесно перекликается с предложениями российского президента.

Путин также предлагает Америке инвестиционные проекты по редкоземельным металлам в Сибири Фото: © Павел Львов / РИА Новости

Начало прекрасной дружбы

Мы увидели, как Владимир Путин перехватил редкоземельную инициативу и «согласился» совместно с американскими компаниями разрабатывать залежи ценных ископаемых на бывшей украинской территории, которая теперь в России.

Это особенно актуально, поскольку после вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Украина потеряла значительную часть своих рентабельных месторождений. До 2014 года в стране было четыре крупных месторождения лития, два из которых теперь находятся на российских территориях. В Запорожской области также расположены предприятия по производству губчатого титана, ранее крупнейшие на Украине.

Помимо новых регионов Путин предлагает Америке инвестиционные проекты по редкоземельным металлам в Сибири.

Все эти предложения еще больше усиливают послание Кремля президенту Трампу, что на улучшении отношений с Москвой можно заработать. Таким образом, Россия старается вести диалог с новой американской администрацией с позиции бизнес-интересов, что очень близко Трампу и его окружению. И такая стратегия работает – позиции России и Америки все больше и больше сближаются. Хочется, как в фильме «Касабланка», воскликнуть: «Луи, думаю, что это начало прекрасной дружбы».