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Политика 25 февраля 2025 22:23

FT: Украина согласовала с США сделку по полезным ископаемым

Украина согласовала с Соединенными Штатами условия сделки по поставкам полезных ископаемых после отказа Вашингтона от упоминания 500 млрд долларов потенциальных доходов от разработки ресурсов. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

По словам собеседников издания, несмотря на отсутствие в проекте соглашения явных гарантий безопасности, условия стали гораздо более выгодными для Киева, а само соглашение может укрепить отношения Украины с США.

По информации FT, окончательная версия документа предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и сопутствующей логистики. Фонд будет инвестировать в проекты на украинской территории.

Соглашение не коснется текущей деятельности «Нафтогаза» и «Укрнафты», крупнейших производителей газа и нефти на Украине. При этом в не упоминаются какие-либо гарантии безопасности с американской стороны и не раскрываются размер доли США в фонде и условия сделок о «совместном владении». Последние должны быть уточнены в дальнейшем. Несогласованным также остается вопрос юрисдикции.

Источники издания отметили, что украинский лидер Владимир Зеленский может посетить Белый дом в ближайшие недели для совместного с Президентом США Дональдом Трампом подписания соглашения.

Из проекта оказались исключены предложения Вашингтона, которые Киев счел неприемлемыми. Речь шла о создании полностью контролируемого Штатами инвестиционного фонда реконструкции, куда Украина должна будет вносить 50% доходов от добычи полезных ископаемых, включая нефть и газ, а также от связанной с ними инфраструктуры – вплоть до достижения суммы в 500 млрд долларов.

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#украина и сша #Владимир Зеленский #Дональд Трамп
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