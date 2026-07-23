Вражеский БПЛА сбит над Татарстаном

Вражеский БПЛА уничтожен над Татарстаном. Об этом сообщает Минобороны. Всего в течение минувшей ночи над регионами России были сбиты 223 украинских беспилотника.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля в 4.08 в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. В 5.33 объявили угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. В 6.46 была объявлена угроза атаки БПЛА еще на семь городов Татарстана. В 7.47 угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменили, но режим беспилотной опасности еще действует.

В 6.12 губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об атаке вражеских БПЛА на объект ТЭК в Новоспасском районе.