Над Белгородом ночью в очередной раз сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом Белгородской области ночью сработала российская система противовоздушной обороны. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал губернатор.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам, в том числе ракетным, и налетам беспилотников с украинской стороны. В связи с этим время от времени появляются сообщения о работе ПВО.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о причинах установки систем ПВО на крышах зданий в Москве.