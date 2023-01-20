Гладков заявил о попадании снаряда в жилой дом при обстреле села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в данный момент ведется обстрел со стороны Украины села Карабаново Валуйского городского округа. По его данным, снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар.

«По предварительным данным, никто не пострадал. <…> Все оперативные службы выехали на место», – написал он в своем телеграм-канале.

Также сегодня Гладков сообщил, что в регионе вновь продлевается до 4 февраля «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Напомним, что также этот уровень опасности действует в других приграничных регионах РФ – Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым.

Кроме того, из-за частых обстрелов со стороны Украины Президент Владимир Путин ввел в восьми регионах режим «среднего уровня реагирования» – он действует на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.