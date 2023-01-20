Песков ответил на вопрос о причинах установки систем ПВО на крышах зданий в Москве

Информацию об установке систем противовоздушной обороны на крышах зданий в столице уточнить могут только в Министерстве обороны РФ, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Связано ли это с подготовкой к возможным ударам по Москве, он не пояснил.

«Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше Министерство обороны, они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, поэтому о всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в Министерстве обороны», – приводит его слова РИА Новости.

СМИ ранее сообщили, что в интернете появились фотографии, на которых на здании Минобороны РФ и объектах гражданской инфраструктуры видно что-то «похожее на систему ПВО — ЗПРК «Панцирь-С1».